ЗМІ назвали десятку найбільш відвідуваних футбольних чемпіонатів у світі

Німецька Бундесліга став самим відвідуваним футбольним чемпіонатом країни в світі за підсумками сезону 2015/16. Про це повідомляє Sport.ua, посилаючись на французьке видання l'equipe.

В середньому на матч Бундесліги приходить 43 300 осіб. З цим показником німецький чемпіонат випереджає англійську Прем'єр-лігу (36 452) і іспанську Ла Лігу (27 922).

Далі йдуть чемпіонати Мексики (26 744), Італії (22 644), Китаю (21 892), північноамериканської ліги MLS (21 608), Аргентини (21 222), Франції (20 976) і другий дивізіон Англії (19 651).

Нагадаємо, за підсумками сезону 2015/16 відвідуваність в українській Прем'єр-лізі склала 5008 людина в середньому за матч.