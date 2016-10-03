Ультрас "Дніпра" розкритикували футболістів після розгромної поразки (відео)

Фанати "Дніпра" насварили футболістів своєї команди після домашньої поразки від "Олександрії" з рахунком 1:4.

Ця поразка стала п'ятою для "Дніпра" в нинішньому сезоні чемпіонату України. Останній раз команда Дмитра Михайленка перемагала 26 серпня в матчі проти луганської "Зорі" і зараз знаходиться на восьмому місці в турнірній таблиці.