Ультрас "Дніпра" розкритикували футболістів після розгромної поразки (відео)

11:05, 03 жовтня 2016
Футбол
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Після домашнього розгрому від "Олександрії" футболісти команди вислуховували критику від вболівальників.

Болельщики раскритиковали футболистов / ФК

Фанати "Дніпра" насварили футболістів своєї команди після домашньої поразки від "Олександрії" з рахунком 1:4.

Ця поразка стала п'ятою для "Дніпра" в нинішньому сезоні чемпіонату України. Останній раз команда Дмитра Михайленка перемагала 26 серпня в матчі проти луганської "Зорі" і зараз знаходиться на восьмому місці в турнірній таблиці.

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