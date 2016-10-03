"Барселона" провела найгірший тайм футбольного матчу за дев'ять років

У матчі 7-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" вперше за дев'ять років пропустила три голи у першому таймі. Це сталося у гостьовій грі проти "Сельти" з Віго, який команда Луїса Енріке програла з рахунком 3:4, повідомляє Sport Arena.

Попередній раз з "Барселоною" таке відбувалося 20 жовтня 2007 року, у 8-му турі Ла Ліги. Тоді три м'ячі у першій половині зустрічі каталонці пропустили від "Вільярреала" - тайм завершився з рахунком 3:1.

Вчора "Барселона" програла перший тайм матчу з рахунком 0:3.

Нагадаємо, що "синьо-гранатові" вже третю гру поспіль грали без Ліонеля Мессі. Аргентинець отримав пошкодження паху по ходу матчу з "Атлетіко" (1:1) і тепер змушений пропустити до трьох тижнів.