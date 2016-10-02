Ла Ліга: Реал " втретє поспіль зіграв внічию, "Барселона" поступилася "Сельті"
Невдачі грандів дозволили мадридському "Атлетіко" вирватися в лідери чемпіонату Іспанії.
Мадридський "Реал" і "Барселона" втратили очки в матчах 7-го туру іспанської Ла Ліги, дозволивши мадридському "Атлетико" вийти на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату.
"Реал" втретє поспіль не зміг виграти у чемпіонаті - цього разу команда Зінедіна Зідана зіграла внічию з "Ейбаром". Єдиний гол у складі "Королівського клубу" забив Гарет Бейл.
"Барселона" могла скористатися невдачею "Реала" і стати лідером чемпіонату, але не змогла завершити матч з "Сельтою" навіть внічию. Каталонці сенсаційно програли перший тайм з рахунком 0:3, а в другому таймі не встигли відігратися. Зустріч закінчилася перемогою "Сельти" з рахунком 4:3.
Таким чином, лідером чемпіонату став мадридський "Атлетіко", який переміг на виїзді "Валенсію" з рахунком 2:0. "Атлетіко" випереджає в турнірній таблиці "Реал" за додатковими показниками.
Реал - Ейбар - 1:1 (1:1)
Голи: Бейл (17) - Ріко (6).
Валенсія - Атлетико - 0:2 (0:0)
Голи: Грізманн (63), Гамейро (90+3).
Сельта - Барселона - 4:3 (3:0)
Голи: Систо (22), Аспас (31), Матьє (33, у свої ворота), Ернандес (78) — Піке (58, 86), Неймар (65, з пенальті).
Верхня частина турнірної таблиці:
1. Атлетіко - 15;
2. Реал - 15;
3. Севілья - 14;
4. Барселона - 13;
5. Вільярреал - 13;
6. Атлетик - 12;
7. Лас Пальмас - 11;
8. Ейбар - 11.