Ла Ліга: Реал " втретє поспіль зіграв внічию, "Барселона" поступилася "Сельті"

Мадридський "Реал" і "Барселона" втратили очки в матчах 7-го туру іспанської Ла Ліги, дозволивши мадридському "Атлетико" вийти на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату.

"Реал" втретє поспіль не зміг виграти у чемпіонаті - цього разу команда Зінедіна Зідана зіграла внічию з "Ейбаром". Єдиний гол у складі "Королівського клубу" забив Гарет Бейл.

"Барселона" могла скористатися невдачею "Реала" і стати лідером чемпіонату, але не змогла завершити матч з "Сельтою" навіть внічию. Каталонці сенсаційно програли перший тайм з рахунком 0:3, а в другому таймі не встигли відігратися. Зустріч закінчилася перемогою "Сельти" з рахунком 4:3.

Таким чином, лідером чемпіонату став мадридський "Атлетіко", який переміг на виїзді "Валенсію" з рахунком 2:0. "Атлетіко" випереджає в турнірній таблиці "Реал" за додатковими показниками.

Реал - Ейбар - 1:1 (1:1)

Голи: Бейл (17) - Ріко (6).

Валенсія - Атлетико - 0:2 (0:0)

Голи: Грізманн (63), Гамейро (90+3).

Сельта - Барселона - 4:3 (3:0)

Голи: Систо (22), Аспас (31), Матьє (33, у свої ворота), Ернандес (78) — Піке (58, 86), Неймар (65, з пенальті).

Верхня частина турнірної таблиці:

1. Атлетіко - 15;

2. Реал - 15;

3. Севілья - 14;

4. Барселона - 13;

5. Вільярреал - 13;

6. Атлетик - 12;

7. Лас Пальмас - 11;

8. Ейбар - 11.