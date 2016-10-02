УПЛ. "Динамо" легко перемогло "Зірку" і повернулося на друге місце в чемпіонаті (відео)

Київське "Динамо" обіграло кропивницьку "Зірку" в матчі 10-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 2:0.

На 19-й хвилині матчу гол забив Сергій Сидорчук, а на 57-й хвилині Віктор Циганков подвоїв різницю в рахунку. Зазначимо, що по ходу матчу "Динамо" володіло великою перевагою і могли ще кілька разів отпарвить м'яч у ворота "Зірки".

Таким чином, "Динамо" перервало триматчеву серію домашніх поразок і виграло на НСК "Олімпійський" вперше з 20 серпня.

Ця перемога дозволила киянам обійти в турнірній таблиці луганську "Зорю" і повернутися на друге місце. Відрив "Динамо" від донецького "Шахтаря", який очолює турнірну таблицю, становить шість очок.

Динамо (Київ) - Зірка (Кропивницький) - 2:0 (1:0)

Голи: Сидорчук (20), Циганков (57).

Д: Рудько, Макаренко, Хачеріді, Віда, Морозюк, Корзун, Гармаш (Рибалка, 76), Сидорчук, Ярмоленко, Гладкий (Мораєс, 83), Циганков (Гонсалес, 75);

З: Паст, Баєнко, Перейра, Кучеренко, Бацула, Зубков (Загальський, 62), Фернандес, Екіса (Фаворов, 70), Мойя, Щедрий (Кочура, 30), Сітало;

Попередження: Перейра, Мойя, Кочура, Баєнко, Екіса, Фаворов.