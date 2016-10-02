АПЛ: "Манчестер Сіті" зазнав першої поразки, "МЮ" знову втратив очки

"Манчестер Сіті" зазнав першої поразки в чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги. Сьогодні команда Хосепа Гвардіоли поступилася на виїзді лондонському "Тоттенхему" з рахунком 0:2.

Незважаючи на поразку, "Сіті" залишився лідером чемпіонату, далі слід "Тоттенхем". Також до четвірки увійшли лондонський "Арсенал" та "Ліверпуль", які в рамках 8-го туру чемпіонату обіграли "Бернлі" і "Суонсі", відповідно.

"Манчестер Юнайтед" втретє за останні чотири тури втратив очки - цього разу команда Жозе Моуріньо не змогла обіграти "Сток Сіті". У той же час "Челсі" перервав триматчеву серію без перемог і здолав "Халл Сіті".

Результати матчів за участю топ-команд:

Евертон - Кристал Пелас - 1:1 (1:0)

Голи: Лукаку (35) - Бентеке (50).

Суонсі - Ліверпуль - 1:2 (1:0)

Голи: Фер (8) - Фірміно (54), Мілнер (84, з пенальті).

Халл Сіті - Челсі - 0:2 (0:0)

Голи: Вілліан (61), Дієго Коста (67).

Манчестер Юнайтед - Сток Сіті - 1:1 (0:0)

Голи: Марсіаль (69) - Аллен (82).

Тоттенхем - Манчестер Сіті - 2:0 (2:0)

Голи: Коларов (9, в свої ворота), Деле Аллі (37).

Лестер Сіті - Саутгемптон - 0:0 (0:0)

Бернлі - Арсенал - 0:1 (0:0)

Гол: Кошельни (90).

Становище команд:

1. Манчестер Сіті - 18;

2. Тоттенхем - 17;

3. Арсенал - 16;

4. Ліверпуль - 16;

5. Евертон - 14;

6. Манчестер Юнайтед - 13;

7. Челсі - 13;

8. Крістал Пелас - 11.