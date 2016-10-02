"Шахтар" переміг "Зорю" у центральному матчі туру Прем'єр-ліги

Донецький "Шахтар" обіграв луганську "Зорю" з рахунком 1:0 у центральному матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги.

Єдиний м'яч у грі на 55-й хвилині забив аргентинський форвард "гірників" Факундо Феррейра. Після передачі Марлоса з-за меж штрафного майданчика "Зорі" він уникнув офсайду, опинився один на один з воротарем Олексієм Шевченка і пробив повз нього.

Слід зазначити, що під час матчу "гірники" ще кілька разів потрапляли в каркас воріт "Зорі". У першому таймі у поперечину влучив Ісмаїлі, а в другому - Марлос і Дентіньо пробивали в штангу.

Після цієї зустрічі "Шахтар" зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці, маючи 28 очок. У "Зорі" залишилося 20 балів, а у київського "Динамо", яке свій матч туру проти кропивницкой "Зірки" проведе пізніше, - 19 пунктів.

Шахтар (Донецьк) - Зоря (Луганськ) - 1:0 (0:0)

Голи: Феррейра (56);

Ш: Пятов, Бутко, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Малишев, Фред (Степаненко, 90+1), Марлос, Дентіньо, Тайсон (Бернард, 86), Феррейра (Коваленко, 74);

З: Шевченко, Каменюка, Форстер, Сіваков, Сухоцький (Квасов, 62), Чайковський, Гордієнко (Харатін, 31), Бонавентуре, Ліпартія (Любеновіч, 66), Опанасенко, Пауліньо;

Попередження: Ордець, Тайсон, Ракицький — Сіваков, Сухоцький, Чайковський.