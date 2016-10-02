Прем'єр-ліга. Динамо - Зірка: онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в матчі 10-го туру української футбольної Прем'єр-ліги київське "Динамо" приймає на НСК "Олімпійський" кропивницкую "Зірку".

"Динамо" останні тижні переживало непростий період. Команда Сергія Реброва провела чотири матчі без перемог і лише минулого тижня перервала цю серію у грі проти донецького "Олімпіка". Невдачі змусили тренерський штаб команди трохи змініти основний склад, додавши до нього свіжої крові. Так, основним воротарем команди став Артур Рудько, а в якості нової молодої зірки заявив про себе 18-річний Віктор Циганков.

Зміни пішли "Динамо" на користь, і вже в матчі Ліги чемпіонів проти "Бешикташа", який відбувся минулої середи, кияни провели надихаючий другий тайм, ледь не вирвавши у господарів перемогу. Словом, тепер "біло-сині мають намір якнайшвидше завершити чорну смугу - як у єврокубках, так і в чемпіонаті. Черговим кроком до цього стане сьогоднішній матч проти "Зірки" у разі перемоги, "Динамо" поверне собі друге місце у турнірній таблиці.

У "Зірки" завдання в чемпіонаті зовсім іншого плану. Формально в клубі декларують бажання потрапити у Топ-6 турнірній таблиці за підсумками першого етапу чемпіонату, але навіть якщо цього не відбудеться, навряд чи керівництво буде дуже розчаровано таким результатом. "Зірка" лише в нинішньому сезоні дебютувала в Прем'єр-лізі, і зміни, які сьогодні відбуваються в основній команді, спрямовані скоріше на завтрашні, ніж сьогоднішні успіхи. А поки що кропивничани взяли в дев'яти матчах чемпіонату дві перемоги і знаходяться на дев'ятому місці в турнірній таблиці.

Букмекери впевнені, що "Динамо" візьме перемогу в цій зустрічі. На перемогу "Волині" можна поставити з коефіцієнтом до 1,18, а на успіх "Зірки" - до 21,00. Нічия в цій зустрічі оцінюється за коефіцієнтами до 9,1.

Матч "Динамо" - "Зірка" розпочнеться в Києві на НСК "Олімпійський" о 19:30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".