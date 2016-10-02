Прем'єр-ліга. Волинь - Карпати: онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в матчі 10-го туру української футбольної Прем'єр-ліги луцька "Волинь" приймає на рідному стадіоні львівські "Карпати".

Обидві команди займають два останні місця в турнірній таблиці чемпіонату України, і тому боротьба за перемогу сьогодні буде вкрай гострою. "Волинь" у разі свого успіху обжене в чемпіонаті кам'янську "Сталь" і вийде на десяту позицію, а "Карпати" вкотре спробують вийти з "зони мінус" - зараз у команди -1 очко в таблиці.

Зазначимо, що в останніх п'яти матчах Прем'єр-ліги луцька та львівська команди набрали лише по одному очку - "Волинь" зіграла внічию з "Олександрією", а "Карпати" з "Чорноморцем".

В останньому турі "Волинь" програла донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:3, а "Карпати" втратили очки в грі з "Олександрією" - до перерви вони перемагали команду Володимира Шарана з рахунком 2:1, але в другому таймі залишилися в меншості та поступилися 2:3.

Букмекери вважають шанси команд на перемогу приблизно рівними. На перемогу "Волині" можна поставити з коефіцієнтом до 2,75, а на успіх "Карпат" - до 2,97. Нічия в цій зустрічі оцінюється за коефіцієнтами до 3,3.

Матч "Волинь" - "Карпати" розпочнеться на луцькому стадіоні "Авангард" о 14:00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".