"Олімпік" обіграв "Ворсклу" в кінцівці матчу Прем'єр-ліги

У Полтаві завершився матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала донецький "Олімпік" і програла з рахунком 1:2.

У важливому матчі команд, що займають 6-7 місця в турнірній таблиці, гості здобули важку перемогу, забивши вирішальний гол в кінцівці.

В кінцівці першого тайму, на 39-й хвилині рахунок відкрив Сергій Гринь. Після розрізної передачі на хід Гринь вийшов один на один з Нєпогодовим і точно пробив повз голкіпера, який вийшов з воріт - 0:1. Втім, на останній хвилині першого тайму, Володимир Чеснаков зумів зрівняти результат. Після навісу з кутового пішла знижка та Чеснаков зумів пробити з льоту - м'яч вдарився об газон і залетів у дальній кут.

Вирішальний епізод матчу стався в кінцівці гри, на 83-й хвилині, коли відзначився Сергій Шестаков. Гринь з правого флангу зробив діагональну передачу на лінію штрафного, Лисенко в дотик скинув у штрафну і Непогодов в падінні вибив. М'яч підхопив Хомутів і в підкаті збив Чеснакова. Був би пенальті, але м'яч відскочив до Шестакова і той точно пробив під поперечину - 1:2.

Таким чином, "Олімпік" відірвався на 4 очки в турнірній таблиці від "Ворскли" (16 проти 12), і зумів зберегти партитет з сусідами по турнірній таблиці одеським "Чорноморцем" (17) та "Олександрією" (16), які сьогодні також виграли свої матчі.

10-й тур УПЛ завершиться в неділю, коли будуть зіграні ще три матчі, в тому числі за участю лідерів турнірної таблиці - "Шахтаря", "Зорі" та "Динамо".