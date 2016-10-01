"Олександрія" розгромила "Дніпро" у гостях (відео)

У Дніпропетровську завершився матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав "Олександрію" і програв з рахунком 1:4.

Доля матчу була вирішена в першому таймі.

Гості мали явну перевагу з самого початку матчу, і в перші чверть години забили два голи. На 11 хвилині рахунок відкрив Віталій Паламар. Після передачі у штрафний майданчик м'яч від ноги Чеберячко влучив у штангу, а Паламар підібрав м'яч і закотив його у ворота. А за 5 хвилин, на 16-й, Роман Яремчук подвоїв перевагу своєї команди. Після навісу Поляруса зі штрафного Яремчук ударом головою відправив м'яч в дальній верхній кут воріт. Нарешті, на 37-й хвилині гості довели свою перевагу до великої - гол забив Станіслав Микицей. Після навісу Поляруса з кутового Микицей головою пробив під поперечину.

У другому таймі гості знизили активність, але, тим не менш, зуміли забити четвертий гол. На 61-й хвилині Яремчук зробив дубль. Після передачі Цурікова Яремчук низом пробив здалеку - м'яч влетів у ворота.

Гол престижу у складі "Дніпра" на 85-й хвилині забив Владислав Кочергін. Румунський легиионер "Дніпра" Влад зліва прострілив у штрафну, і Кочергін ударом головою відправив м'яч у ворота.

Таким чином, "Олександрія" здобула 5-ю перемогу в нинішньому сезоні, набрала 16 очок і втримали мінімальне відставання від одеського "Чорноморця" (17), який раніше обіграв "Сталь". Команди боряться за 4-5 місця в турнірній таблиці УПЛ.