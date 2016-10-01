Гравці збірної Англії з футболу робили ставки на власні матчі

Колишній тренер «Портсмута», «Вест Хема» і «Тоттенхема» Гаррі Реднапп на камеру зізнався, що гравці збірної Англії робили ставки на матчі за участю команди в офіційних матчах, повідомляє Sport.ua з посиланням на Daily Telegraph.

Журналісти видання, що видавали себе за великих бізнесменів, зустрілися з Реднаппом в одному з готелів, де екс-наставник збірної Англії визнав, що його футболісти робили ставки на результат одного зі своїх матчів. За свідченнями агента одного з футболістів, той поставив на поєдинок збірної Англії свій будинок.

Нагадаємо, що правила ФА суворо забороняють гравцям робити ставки на поєдинки за участю своєї команди, а тренери повинні доповідати про такі порушення. Однак Реднапп цього не зробив. Як заявив фахівець в бесіді з журналістами: «Тоді я думав, що це дозволено, адже вони ставили на свою перемогу».

Як повідомляв УНІАН, раніше Футбольна асоціація Англії розірвала контракт з головним тренером збірної Семом Эллардайсом. Це сталося після того, як газета The Telegraph повідомила, що Сем Еллардайс в бесіді з журналістами, які видавали себе за азіатських бізнесменів, погодився за 400 тисяч фунтів допомогти обійти трансферні правила Футбольної асоціації Англії.