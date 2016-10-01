"Чорноморець" здобув вольову перемогу в гостях над "Сталлю"

У Кам'янському завершився матч10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" приймала на своєму полі одеський "Чорноморець" і програла з рахунком 1:2.

Доля матчу була вирішена в першому таймі.

"Сталь" відкрила рахунок на 29-й хвилині завдяки точному удару ганського легіонера Кваме Карікарі. Після навісу Васіна зі штрафного Карікарі головою з лінії воротарського майданчика забив м'яч у сітку.

Втім, вже за 5 хвилин, на 34-й, Дмитро Коркішко зрівняв рахунок. Провал "Сталі" в центральній зоні захисту привів до того, що Татарков діагональною передачею вивів Коркішко один на один і той спокійно переграв воротаря господарів поля Паньківа.

А ще за 6 хвилин, на 40-й, переможний гол у складі одеситів забив Олексій Хобленко. Коркішко м'якою передачею накинув м'яч в штрафну, і Хобленко чітким ударом головою не залишив Паньківу жодних шансів - 2:1.

Таким чином, "Чорноморець" здобув п'яту перемогу в нинішньому сезоні, набрав 17 очок і закріпився на 4-му місці в турнірній таблиці УПЛ.