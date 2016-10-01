Прем'єр-ліга, 10-й тур, "Дніпро" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція
19:20, 01 жовтня 2016Футбол
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У Днепрі проходить матч української футбольної Прем'єр-ліги.
footballist.com.ua
Сьогодні в Дніпрі проходить матч 10-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає "Олександрію".
Зустрічаються команди, які посідають 8-е і 5-е місця в турнірній таблиці, відповідно.
Команди розділяють в турнірній таблиці 4 очки (13 проти 9) і домашня перемога дозволить "Дніпру" до мінімуму скоротити відставання.
На котируваннях букмекерських контор фаворитом матчу є "Дніпро". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 2,11 до 1, у той час як на нічию 3,22 до 1, а на перемогу "Олександрії" - 3,28 до 1.
Матч "Дніпро" - "Олександрія" розпочнеться о 19.30.
ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".
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