Прем'єр-ліга, 10-й тур, "Дніпро" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Дніпрі проходить матч 10-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає "Олександрію".

Зустрічаються команди, які посідають 8-е і 5-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

Команди розділяють в турнірній таблиці 4 очки (13 проти 9) і домашня перемога дозволить "Дніпру" до мінімуму скоротити відставання.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом матчу є "Дніпро". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 2,11 до 1, у той час як на нічию 3,22 до 1, а на перемогу "Олександрії" - 3,28 до 1.

Матч "Дніпро" - "Олександрія" розпочнеться о 19.30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".