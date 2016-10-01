Гравці "Шахтаря" Срна і Ракицький повернулися в загальну групу після травм

Донецький «Шахтар» розпочав підготовку до центрального матчу 10-го туру чемпіонату України проти луганської «Зорі», повідомляє офіційний сайт клубу.

Завтра в Запоріжжі на «Славутич-Арені» зустрінуться команди, які займають перше та друге місця в турнірній таблиці.

Вранці 1 жовтня «гірники» зібралися на базі «Святошин» у Києві. Передігрова сесія тривала трохи більше години і складалася з бігових вправ, відпрацювання тактики і стандартних положень. Даріо Срна, Ярослав Ракицький і Антон Каніболоцький тренувалися в загальній групі. За індивідуальною програмою займалися Веллінгтон Нем і Марсіо Азеведо.

Як повідомляв УНІАН, матч лідерів УПЛ "Зоря" - "Шахтар" відбудеться в неділю, 2 жовтня. Початок гри о 17.00.