"Динамо" зобов'язали виплатити першому клубу Теодорчика 125 тисяч євро

Польський футбольний клуб "Вкра" з міста Журомін виграв процес у ФІФА у київського "Динамо" щодо грошового вознограждения за свого вихованця Лукаша Теодорчика, повідомляє se.pl.

Український клуб повинен заплатити 125 590 євро. Для скромного польського клубу це дуже великі гроші.

"Вкра" повинна була отримати ці гроші у відповідності з так званим механізмом солідарності. Коли гравець переходить в клуб з іншої національної федерації, клуб, який його виховав, отримує частку від суми трансферу. "Динамо" заплатило польському "Леху" за Теодорчика 5 мільйонів євро, а це означало, що клуб з Журоміна повинен отримати солідну компенсацію - 2,5 відсотка від покупки.

Заможний український клуб не захотів платити, однак, і у скромної Вкри не було грошей, щоб оплатити витрати на розгляд справи у ФІФА. Допомога клубу прийшла від Федерації футболу Польщі, яка взяв на себе витрати клубу перед штаб-квартирою світової федерації.

Крім того, кияни тепер також виплатять 74 тисячі 913 євро Польському футбольному союзу. Ці гроші мали бути перераховані на рахунок варшавської "Полонії" — другого клубу в кар'єрі Теодорчика, проте так як столичний клуб у 2013 році втратив професійний статус, платіж піде на користь Федерації.

Теодорчик перейшов в "Динамо" з познанського "Леха" влітку 2014-го року. У минулому сезоні він програв конкуренцію за місце в старті киян бразильцеві Жуніору Мораєсу і зіграв лише 11 матчів в УПЛ, забивши 5 голів. По закінченні минулого сезону "Динамо" підписало екс-форварда "Шахтаря" Олександра Гладкого, а Теодорчик, ігровий час якого опинився під питанням, на правах оренди перейшов в бельгійський "Андерлехт" за 1 мільйон євро з правом викупу.

У Бельгії в стартових 12 матчах за "Андерлехт" у всіх турнірах поляк забив 7 голів. Керівництво бельгійського клубу планує викупити гравця за 5 млн. євро, як передбачено в угоді про оренду.