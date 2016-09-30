Квитки на матч Україна - Косово у Кракові коштуватимуть від 100 до 600 гривень

Федерація футболу України оголосила про початок продажу квитків на матч відбіркового турніру ЧС-2018 Україна – Косово, повідомляє ФФУ.

З 29 вересня по 5 жовтня квитки можна придбати онлайн. Вартість квитків - 100 грн, 150 грн, 200 грн, 250 грн, 275 грн, 600 грн.

Продаж квитків в касі стадіону «Краковія» ім. Юзефа Пілсудськоготриватиме з 7 по 9 жовтня включно. Вартість квитків на території Польщі: 15 PLN, 22 PLN, 30 PLN, 37 PLN, 40 PLN, 90 PLN (ціни нетто +8% ПДВ згідно законодавства Польщі).

Згідно законодавства Польщі кожний, хто бажає придбати квитки на матч, повинен пред’явити паспорт та мати його при собі, входячи на стадіон. Купуючи квитки on-line в анкеті обов’язково потрібно ввести дані свого закордонного паспорту.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з тим, що Україна не визнала статус Косово, як незалежної держави, провести матч на території України неможливо. Федерацією футболу України прийнято рішення провести матч Україна – Косово у польському місті Краків, на стадіоні «Краковія» імені Юзефа Пілсудського. Гра відбудеться 9 жовтня, початок матчу о 18:00 за місцевим часом (19.00 - за Києвом).