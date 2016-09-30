Квитки на матч Україна - Косово у Кракові коштуватимуть від 100 до 600 гривень
ФФУ оголосила про початок продаж квитків на матч на нейтральному полі.
Федерація футболу України оголосила про початок продажу квитків на матч відбіркового турніру ЧС-2018 Україна – Косово, повідомляє ФФУ.
З 29 вересня по 5 жовтня квитки можна придбати онлайн. Вартість квитків - 100 грн, 150 грн, 200 грн, 250 грн, 275 грн, 600 грн.
Продаж квитків в касі стадіону «Краковія» ім. Юзефа Пілсудськоготриватиме з 7 по 9 жовтня включно. Вартість квитків на території Польщі: 15 PLN, 22 PLN, 30 PLN, 37 PLN, 40 PLN, 90 PLN (ціни нетто +8% ПДВ згідно законодавства Польщі).
Згідно законодавства Польщі кожний, хто бажає придбати квитки на матч, повинен пред’явити паспорт та мати його при собі, входячи на стадіон. Купуючи квитки on-line в анкеті обов’язково потрібно ввести дані свого закордонного паспорту.
Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з тим, що Україна не визнала статус Косово, як незалежної держави, провести матч на території України неможливо. Федерацією футболу України прийнято рішення провести матч Україна – Косово у польському місті Краків, на стадіоні «Краковія» імені Юзефа Пілсудського. Гра відбудеться 9 жовтня, початок матчу о 18:00 за місцевим часом (19.00 - за Києвом).