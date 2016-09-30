Шевченко оголосив склад збірної України на жовтневі матчі відбору ЧС-2018

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 25 гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах чемпіонату світу–2018, які відбудуться в жовтні, повідомляє прес-служба ФФУ.

Склад збірної України виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Малага», Іспанія), Олексій Шевченко («Зоря» Луганськ)

Захисники: Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець (усі − «Шахтар»), Євген Хачеріді («Динамо» Київ), Едуард Соболь («Зоря Луганськ), Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина)

Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (всі - «Шахтар»), Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Сергій Рибалка, Віктор Циганков (усі − «Динамо»), Руслан Ротань («Дніпро»), Іван Петряк («Зоря»), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Олександр Зінченко («ПСВ», Нідерланди), Євген Шахов (ПАОК, Греція)

Нападники: Роман Зозуля («Бетис», Іспанія), Артем Кравець («Гранада», Іспанія), Денис Баланюк («Дніпро»).

Як повідомляв УНІАН, українська команда проведе ігри проти збірних Туреччини (6 жовтня) та Косова (9 жовтня).