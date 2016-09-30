Комітет з етики та чесної гри ФФУ анонсував оголошення підозри відомому українському футболісту

Відомий український футболіст перебуває під слідством через договірні матчі, повідомляє Футбол 24 з посиланням на першого заступника голови Комітету з етики та чесної гри ФФУ Андрія Мадзяновського.

"Одною з осіб, якій буде оголошено підозру, є досить відомий український футболіст. Це не дублер, не гравець молодіжної команди. Він вже неодноразово допитувався Генеральною прокуратурою України", – сказав Андрій Мадзяновскій в коментарі "Футбол 24".

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Ім'я цього футболіста поки не надається розголосу в інтересах слідства.

Як повідомляв УНІАН, раніше суд оголосив вирок двом гравцям "Металіста" U-21 у справі про договірні матчі, а також незабаром піде в суд справа третього гравця харківського клубу.