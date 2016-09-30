Тренер "Зорі" Вернидуб: "Ми заслуговували на нічию в матчі з МЮ"

Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб вважає, що його команда гідно виступила у матчі проти «Манчестер Юнайтед» і заслужила вивезти з Англії, як мінімум, очко, заявив тренер у післяматчевому інтерв'ю телеканалу «Футбол 1».

«Ну, чесно, задоволений як зіграли, тим, що ми виконали такий обсяг роботи і практично не дали супернику шансів, але трохи не допрацювали. Не хочу образити МЮ, але, думаю, що ми заслуговували на нічию. Я подякував хлопцям за їх самовіддачу, за гру. Може бути нам не вистачило останньої передачі при виході з оборони в швидкі атаки», - підбив підсумок матчу Вернидуб.

«Дуже шкодую, що не били по воротах. Були моменти і у Петряка, і у Гречишкіна. Думаю, що вони боялися брати гру на себе. Але думаю, що після цієї гри вони не будуть шукати цієї останньої передачі, а більше бити. Шевченка за пропущений м'яч лаяти не буду. Він упав, потім перебудовувався. Пропустили прикрий м'яч, краще було б, якби гол був якийсь божевільний. Але після пропущеного м'яча я побачив в очах хлопців бажання відігратися і це мене порадувало», - зазначив тренер.

«Я максималіст і реально дивлюся на речі, не знаю як рік тому, але сьогодні я сказав, що впевнений у своїх хлопцях. Так хвилювання було, але ми дуже досконально вивчили суперника, закрили всі його сильні сторони і практично не дали ми нічого створити», - підсумував Вернидуб.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" - "Зоря" завершився з рахунком 1:0 на користь англійської команди. Єдиний гол на рахунку лідера манкуніанців Златана Ібрагімовича.