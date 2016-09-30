Форвард "Манчестер Юнайтед" Ібрагімович: з "Зорею" склався непростий матч

Нападник "Манчестер Юнайтед" Златан Ібрагімовіч прокоментував перемогу команди над луганською "Зорею" у Лізі Європи у післяматчевому спілкуванні зі ЗМІ.

«Склалася непроста гра. Ми добре грали, створювали моменти, але все пройшло досить типово. Якщо не вдається забити на початку, то з часом, простору для маневру, стає все менше. Після забитого м'яча у нас з'являлося більше зон для атак, але суперник захищався гідно. Тим не менш, ми перемогли і це те, на що ми розраховували після поразки від «Фейєноорда», - заявив Ібрагімович.

«Коли ви хочете пройти далі, то потрібно перемагати, то ми й зробили. Могли зіграти краще, тому що я очікую більшого від команди. Ми не забили стільки ж, скільки і "Лестеру", але перемога додасть нам ще більше впевненості. Якщо ми продовжимо розвиватися, то у нас все буде виходити», - додав шведський форвард.

Як повідомляв УНІАН, матч завершився з рахунком 1:0 на користь команди з Манчестера. Єдиний гол у зустрічі якраз на рахунок шведського форварда. З передачі Уейна Руні Ібрагімович відзначився на 69-й хвилині.

У наступному турі Ліги Європи підопічним Жозе Моуріньо належить зіграти з "Фенербахче". "Зоря" зіграє з "Фейєноордом".