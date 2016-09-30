Як "Манчестер Юнайтед" боровся із "Зорею" (фотогалерея)
00:52, 30 вересня 2016Футбол
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Ми зібрали найкращі моменти і емоції поєдинку Ліги Європи між "Зорею" та МЮ.
Златан Ібрагімович / REUTERS
Луганська "Зоря" в Лізі Європи поступилася з рахунком 1:0 команді Жозе Моуріньо "Манчестер Юнайтед".
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На 68-й хвилині єдиний гол у ворота українців головою забив Златан Ібрагімович.
Як повідомляв УНІАН, раніше у четвер, 29 вересня, Донецький "Шахтар" переміг португальську "Брагу" з рахунком 2:0 у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи.
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