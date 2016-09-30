Як "Манчестер Юнайтед" боровся із "Зорею" (фотогалерея)

Ми зібрали найкращі моменти і емоції поєдинку Ліги Європи між "Зорею" та МЮ.

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