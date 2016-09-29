"Манчестер Юнайтед" з мінімальним рахунком обіграв "Зорю" у матчі Ліги Європи

У Манчестері завершився матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав луганську "Зорю" і виграв з рахунком 1:0.

Єдиний гол в цьому матчі в середині другого тайму забив Златан Ібрагімович.

Луганчани гідно трималися на фоні суперника, який мав помітну перевагу впродовж усієї гри. Тим не менш, півтора тайму англійці не могли втілити свою перевагу в гол. Більш того, на самому початку другого тайму гості втратили кілька нагод для взяття воріт.

Вирішальний епізод у матчі стався на 69-й хвилині. Після навісу справа Руні спробував пробити, але вийшов пас коліном на дальню штангу. А вже там високий Ібрагімович головою переправив м'яч у сітку воріт.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, в українського клубу залишилося 1 очко в 2 матчах в турнірній таблиці. Два тижні тому, в стартовому матчі групового етапу "Зоря" зіграла внічию з турецьким "Фенербахче" - 1:1.