Тренер "Шахтаря" "Фонсека: Це була заслужена перемога проти хорошої команди

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека високо оцінив гру команди в поєдинку 2-го туру Ліги Європи з " Брагою (2:0) на післяматчевій прес-конференції, повідомляє SportArena.

На думку наставника гірників, за весь матч у "Браги" був лише один момент для взяття воріт, тоді як його команда була куди гостріше.

«Це була заслужена перемога проти хорошої команди. Думаю, ми були дуже сильні на початку гри. Нам вдалося забити швидкий м'яч, і ми не дозволяли Бразі переходити в атаку. Ми могли забити ще, але результат першого тайму нас і так влаштував, — заявив Фонсека. - Навіть після видалення Фреда ми почували себе комфортно і тримали гру під контролем. Небезпеки біля наших воріт я не бачив. У Браги був тільки один шанс забити за всю гру».

«Для мене це протистояння було особливим, адже Брага — моя колишня команда, але все одно це просто перемога. А важливо вигравати завжди. Бачу, що команда додає з кожним днем. В останніх матчах ми добре граємо в обороні — це найголовніше», - додав тренер.

Також Фонсека оцінив момент з видаленням Фреда. На його думку, суддя вчинив несправедливо, показавши хавбеку Шахтаря другу жовту картку за симуляцію. «Це несправедлива частина гри, тому що в наступному матчі ми залишимося без важливого гравця команди. Мої помічники казали, що замість видалення Фреда ми повинні були отримати пенальті. На жаль, арбітр вирішив по-іншому».

Оцінив Фонсека і гру правого захисника команди Богдана Бутка, який в останніх іграх змінює на цій позиції травми капітана гірників Даріо Срну, який вибув через травму. «Я абсолютно впевнений, що поки на полі немає Срни, Бутко — один з кращих гравців нашої команди. При цьому всі ми прекрасно розуміємо важливість Срни для "Шахтаря" і сподіваємося, що він скоро повернеться на поле. Зараз він вже знаходиться на фінальній стадії відновлення», — розповів тренер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Шахтар" вдома обіграв "Брагу" з рахунком 2:0 завдяки голам Тараса Степаненка та Віктора Коваленка. При цьому майже весь другий тайм гірники провели в меншості після видалення бразильця Фреда.