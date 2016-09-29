"Шахтар" у меншості впорався з португальською "Брагою" в матчі Ліги Європи

Донецький "Шахтар" переміг португальську "Брагу" у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч на "Арені Львів" завершилась з рахунком 2:0 на користь "гірників".

Перший гол "Шахтар" забив на 5-й хвилині, коли після розіграшу кутового донеччанин Тарас Степаненко опинився без опіки в штрафному майданчику суперника і відправив м'яч під поперечину воріт "Браги".

Після цього "Шахтар" продовжував володіти перевагою на футбольному полі, причому ситуація не змінилася навіть після того, як "гірники" залишилися в меншості.

На 47-й хвилині Фред вривався у штрафний майданчик "Браги" і в зіткненні з суперником впав на газон. Арбітр вирішив, що півзахисник "Шахтаря" симулював і показав йому жовту картку, яка стала для бразильця другою.

Однак через дев'ять хвилин Віктор Коваленко подвоїв перевагу "Шахтаря", завдавши удару по воротах "Браги" з воротарської лінії.

Шахтар (Україна) - Брага (Португалія) - 2:0 (1:0)

Голи: Степаненко (5), Коваленко (56);

Попередження: Фред, Степаненко, Кучер - Вукчевіч, Сантуш, Стоїльковіч;

Вилучення: Фред.