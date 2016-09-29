"Шахтар" у меншості впорався з португальською "Брагою" в матчі Ліги Європи
"Гірники" переконливо виграли свій другий матч в груповому етапі турніру.
Донецький "Шахтар" переміг португальську "Брагу" у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч на "Арені Львів" завершилась з рахунком 2:0 на користь "гірників".
Перший гол "Шахтар" забив на 5-й хвилині, коли після розіграшу кутового донеччанин Тарас Степаненко опинився без опіки в штрафному майданчику суперника і відправив м'яч під поперечину воріт "Браги".
Після цього "Шахтар" продовжував володіти перевагою на футбольному полі, причому ситуація не змінилася навіть після того, як "гірники" залишилися в меншості.
На 47-й хвилині Фред вривався у штрафний майданчик "Браги" і в зіткненні з суперником впав на газон. Арбітр вирішив, що півзахисник "Шахтаря" симулював і показав йому жовту картку, яка стала для бразильця другою.
Однак через дев'ять хвилин Віктор Коваленко подвоїв перевагу "Шахтаря", завдавши удару по воротах "Браги" з воротарської лінії.
Шахтар (Україна) - Брага (Португалія) - 2:0 (1:0)
Голи: Степаненко (5), Коваленко (56);
Попередження: Фред, Степаненко, Кучер - Вукчевіч, Сантуш, Стоїльковіч;
Вилучення: Фред.