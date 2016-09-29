Легендарному українському футболісту Андрію Шевченку сьогодні виповнюється 40 років (відео)

Легендарному українському футболісту, а нині головному тренера збірної України Андрію Шевченку сьогодні виповнюється 40 років.

Шевченко - один з найкращих футболістів Європи минулого десятиліття. У якості форварда "Мілана" він виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Італії та Суперкубок Європи. Як лідер київського "Динамо" - грав у півфіналі Ліги чемпіонів, як капітан збірної України - виходив до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Шевченко як і раніше є другим бомбардиром в історії "Мілана" і шостим в історії Ліги чемпіонів. Найвище особисте досягнення українця - завоювання "Золотого м'яча" найкращому футболісту світу в 2004 році.