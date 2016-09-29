Букмекери вважають "Зорю" абсолютним аутсайдером в матчі з "Манчестер Юнайтед"

Луганська "Зоря" є абсолютним аутсайдером сьогоднішнього матчу Ліги Європи проти англійського "Манчестер Юнайтед". Так вважають провідні букмекерські контори світу.

Читайте такожВернидуб: Хотів би, що "Манчестер Юнайтед" зіграв з "Зорею" найсильнішим складомНа перемогу "Манчестер Юнайтед" приймаються ставки з коефіцієнтами до 1,18, а успіх "Зорі" деякі контори оцінюють з котируваннями до 26,0.

Ймовірність нічиєї букмекери також оцінюють досить низько - з коефіцієнтами від 7,25 до 9,0.

Нагадаємо, матч Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" - "Зоря" відбудеться сьогодні, 29 вересня, на стадіоні "Олд Траффорд". Початок матчу - 22:05.