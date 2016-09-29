Букмекери вважають "Зорю" абсолютним аутсайдером в матчі з "Манчестер Юнайтед"
11:49, 29 вересня 2016Футбол
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На перемогу луганської команди можна поставити з коефіцієнтом 26,0.
"Зоря" вважається аутсайдером перед матчем з "МЮ" / ФК "Зоря"
Луганська "Зоря" є абсолютним аутсайдером сьогоднішнього матчу Ліги Європи проти англійського "Манчестер Юнайтед". Так вважають провідні букмекерські контори світу.
Читайте такожВернидуб: Хотів би, що "Манчестер Юнайтед" зіграв з "Зорею" найсильнішим складомНа перемогу "Манчестер Юнайтед" приймаються ставки з коефіцієнтами до 1,18, а успіх "Зорі" деякі контори оцінюють з котируваннями до 26,0.
Ймовірність нічиєї букмекери також оцінюють досить низько - з коефіцієнтами від 7,25 до 9,0.
Нагадаємо, матч Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" - "Зоря" відбудеться сьогодні, 29 вересня, на стадіоні "Олд Траффорд". Початок матчу - 22:05.
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