Вернидуб: Хотів би, що "Манчестер Юнайтед" зіграв з "Зорею" найсильнішим складом
Головний тренер луганської команди розповів про свої очікування від матчу Ліги Європи, який сьогодні відбудеться на "Олд Траффорд".
Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб бажає, щоб "Манчестер Юнайтед" сьогодні зіграв проти його команди найсильнішим складом. Про це він сказав на передматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт "Зорі".
"Особисто мені хотілося б, щоб "МЮ" зіграв з нами найсильнішим складом. Це було б набагато цікавіше для нас. Я можу побажати кожному гравцеві манкуніанців як можна більше здоров'я, і щоб завтра всі були на футбольному полі", - сказав Вернидуб.
Наставник "Зорі" також підкреслив, що в клубі довго чекали матчів на такому рівні. "Нарешті ми потрапили в групу Ліги Європи. Нам попалися суперники зі світовим ім'ям. На серці радість і очікування гри", - заявив фахівець.
Читайте такожМоуріньо: "Я дуже детально проаналізував матчі луганської "Зорі""Думаю, у такої команди, як "Манчестер Юнайтед" набагато більше сильних сторін, ніж слабких. Цього року команду очолив один з найкращих тренерів сучасності Жозе Моуріньо. Були придбані дуже сильні футболісти – [Поль] Погба, [Златан] Ібрагімовіч. Цим все сказано. Дуже швидкісна гра у них", - охарактеризував суперника тренер "Зорі".
"Намагаємося не зациклюватися на тому, що нас чекає гра з іменитим суперником. Потрібно виходити і показувати себе. Впевнений в кожному з хлопців і скажу, що вони готові до цього матчу", — додав Вернидуб.
Нагадаємо, матч Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" - "Зоря" відбудеться сьогодні, 29 вересня, на стадіоні "Олд Траффорд". Початок матчу - 22:05.