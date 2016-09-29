Вернидуб: Хотів би, що "Манчестер Юнайтед" зіграв з "Зорею" найсильнішим складом

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб бажає, щоб "Манчестер Юнайтед" сьогодні зіграв проти його команди найсильнішим складом. Про це він сказав на передматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт "Зорі".

"Особисто мені хотілося б, щоб "МЮ" зіграв з нами найсильнішим складом. Це було б набагато цікавіше для нас. Я можу побажати кожному гравцеві манкуніанців як можна більше здоров'я, і щоб завтра всі були на футбольному полі", - сказав Вернидуб.

Наставник "Зорі" також підкреслив, що в клубі довго чекали матчів на такому рівні. "Нарешті ми потрапили в групу Ліги Європи. Нам попалися суперники зі світовим ім'ям. На серці радість і очікування гри", - заявив фахівець.

Читайте такожМоуріньо: "Я дуже детально проаналізував матчі луганської "Зорі""Думаю, у такої команди, як "Манчестер Юнайтед" набагато більше сильних сторін, ніж слабких. Цього року команду очолив один з найкращих тренерів сучасності Жозе Моуріньо. Були придбані дуже сильні футболісти – [Поль] Погба, [Златан] Ібрагімовіч. Цим все сказано. Дуже швидкісна гра у них", - охарактеризував суперника тренер "Зорі".

"Намагаємося не зациклюватися на тому, що нас чекає гра з іменитим суперником. Потрібно виходити і показувати себе. Впевнений в кожному з хлопців і скажу, що вони готові до цього матчу", — додав Вернидуб.

Нагадаємо, матч Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" - "Зоря" відбудеться сьогодні, 29 вересня, на стадіоні "Олд Траффорд". Початок матчу - 22:05.