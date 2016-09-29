Циганков: Гол у Лізі чемпіонів - це мрія, яка втілилася в життя

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков заявив, що забитий ним гол у ворота "Бешикташа" в матчі Ліги чемпіонів (1:1) став втіленням його мрії. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Ніч Ліги чемпіонів" на ТК "Футбол 1".

"Це дійсно мрія, яка втілилася в життя. Будемо далі працювати. Найголовніше – не мої голи, а перемоги команди. Сьогодні не вдалося виграти, але нічого страшного, будемо готуватися до "Бенфіці", - вважає 18-річний футболіст.

Читайте такожКиївське "Динамо" зіграло внічию з "Бешикташем" у матчі Ліги чемпіонівПри цьому, Циганков не запам'ятав подробиці гола.

"Як вдалося забити з такого гострого кута? Чесно кажучи, я не пам'ятаю, я просто пробив. Хто відпасував? [Сергій] Рибалка, по-моєму. Чесно – нічого не пам'ятаю (посміхається). Завданням моїм було закривати дальню штангу при стандартах. Опинився там і забив", - сказав півзахисник.