Ребров: "Звичайно, я задоволений нічиєю з "Бешикташем"

Головний тренер київського "Динамо" висловив задоволення ничиєю в матчі Ліги чемпіонів проти турецького "Бешикташа". Про це він сказав у флеш-інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" після гри.

"Будь-яке очко в Лізі чемпіонів вкрай важливе. Звичайно, я задоволений", — сказав Ребров.

"Я б не сказав, що гра в першому таймі не клеїлася. Ми добре оборонялися, намагалися це робити компактно", — вважає фахівець.

Ребров також прокоментував відсутність Олександра Шовковського в основному складі команди. "У нас є здорова конкуренція, тому сьогодні вийшов Рудько", - сказав головний тренер київської команди.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" зіграло внічию з "Бешикташем" з рахунком 1:1. У складі киян голом відзначився Віктор Циганков.