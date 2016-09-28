Як "Динамо" зіграло внічию з "Бешикташем" (фотогалерея)

Київське "Динамо" зіграло внічию у виїзному матчі Ліги чемпіоном з турецьким "Бешикташем". Гра завершилася з рахунком 1:1.

На 29-й хвилині гол за господарів забив Рікардо Куарежма, а після перерви, на 65-й хвилині рахунок зрівняв Віктор Циганков. Нічия дозволила "Динамо" набрати перше очко в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.