Київське "Динамо" зіграло внічию з "Бешикташем" у матчі Ліги чемпіонів

У Стамбулі завершився матч 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Бешкташ" приймав київське "Динамо" і зіграв внічию - 1:1.

Нічию для столичної команди здобув Денис Циганков, який лише два тижні тому з'явився в основному складі команди.

Кияни невдало розпочали матч, відразу віддали ініціативу супернику і поплатилися за це в середині першого тайму. На 29-й хвилині Куарежма зі штрафного перекинув "стінку" і м'яч влетів точно у праву від воротаря Рудько "дев'ятку" воріт гостьової команди - 1:0.

Втім, "Динамо" з часом зуміло вирівняти гру і створити кілька небезпечних моментів. Гол кияни забили в середині другого тайму. На 65-й хвилині Рибалка зі штрафного з правого флангу навісив на дальню штангу і Циганков переправив м'яч у сітку. Не кращим чином в цьому епізоді зіграв воротар Фабрісіо, який невпевнено вибіг на перехоплення.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, кияни здобули перше очко у нинішньому сезоні ЛЧ.