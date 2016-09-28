Рудько замінив Шовковського в стартовому складі "Динамо" на матч з "Бешикташем"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров визначився зі складом команди, яка розпочне матч 2-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти турецького "Бешикташа".

Звертає на себе увагу поява у воротах команди Артур Рудько, який замінив Олександра Шовковського. Для 24-річного Рудько це буде дебют у Лізі чемпіонів.

Також зазначимо, що чутки про те, що Андрій Ярмоленко може пропустити матч через болі в спині, не підтвердилися. Півзахисник потрапив в основний склад команди.

Склад "Динамо": Артур Рудько, Микола Морозюк, Євген Хачеріді, Домагой Віда, Віторіну Антунеш, Денис Гармаш, Сергій Рибалка, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораєс, Дерліс Гонсалес.

Склад "Бешикташа": Фаббрі, Бек, Марсело, Тошич, Еркін, Арслан, Хатчінсон, Куарежма, Таліска, Адріано, Абубакар.