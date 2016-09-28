Моуріньо: "Я дуже детально проаналізував матчі луганської "Зорі"

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо серйозно поставився до матчу Ліги Європи проти луганської "Зорі". Про це він розповів на прес-конференції перед матчем, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

"Я подивився матчі "Зорі" проти "Фенербахче" і київського "Динамо". Обрав ці матчі, тому що для "Зорі" вони були важливі і наш суперник провів їх дуже добре. Один вдома, інший на виїзді, проти складних опонентів. Я дуже детально їх переглянув і проаналізував", - сказав португальський фахівець.

"Я вважаю, що нам завтра треба виграти у "Зорі", інакше нам доведеться брати максимум очок у наступних чотирьох іграх. Це буде зробити непросто. Для того, щоб не ускладнювати наше завдання до такої міри, повторюся — завтра дуже важливо перемогти", - підкреслив Моуріньо.

Нагадаємо, в 1-му турі групового турніру Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" програв "Фейєнорду", а "Зоря" зіграла внічию з "Фенербахче".

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Зоря" відбудеться в четвер, 29 вересня. Початок о 22:00.