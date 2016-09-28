Моуріньо: "Я дуже детально проаналізував матчі луганської "Зорі"
У четвер "Манчестер Юнайтед" прийматиме на своєму полі четверту команду України.
Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо серйозно поставився до матчу Ліги Європи проти луганської "Зорі". Про це він розповів на прес-конференції перед матчем, повідомляє офіційний сайт українського клубу.
"Я подивився матчі "Зорі" проти "Фенербахче" і київського "Динамо". Обрав ці матчі, тому що для "Зорі" вони були важливі і наш суперник провів їх дуже добре. Один вдома, інший на виїзді, проти складних опонентів. Я дуже детально їх переглянув і проаналізував", - сказав португальський фахівець.
"Я вважаю, що нам завтра треба виграти у "Зорі", інакше нам доведеться брати максимум очок у наступних чотирьох іграх. Це буде зробити непросто. Для того, щоб не ускладнювати наше завдання до такої міри, повторюся — завтра дуже важливо перемогти", - підкреслив Моуріньо.
Нагадаємо, в 1-му турі групового турніру Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" програв "Фейєнорду", а "Зоря" зіграла внічию з "Фенербахче".
Матч "Манчестер Юнайтед" – "Зоря" відбудеться в четвер, 29 вересня. Початок о 22:00.