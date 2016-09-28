В Англії під підозру в корупції потрапили ще вісім тренерів Прем'єр-ліги
Слідом за Семом Аллардайсом у скандал можуть потрапити ще кілька відомих фахівців.
Вісім колишніх і нинішніх головних тренерів команд англійської Прем'єр-ліги потрапили під підозру в корупційній діяльності. Про це повідомила газета The Telegraph, яка ініціювала відповідне розслідування.
Вчора The Telegraph опублікувала докази корупційних намірів головного тренера збірної Англії Сема Аллардайса, і в той же день фахівець втратив свою роботу.
Однак Аллардайс може стати не єдиним тренером, який потрапив у скандал. Видання повідомляє, що у неї є інформація про те, що вісім тренерів Прем'єр-ліги брали "відкати" при оформленні трансферних операцій.
Перед цим журналісти газети зустрілися з футбольними агентами, які працюють з англійськими клубами, і записували розмови. Кореспонденти представлялися агентам співробітниками компаній з Близького Сходу, які хотіли б інвестувати гроші у футболістів.
В The Telegragh повідомили, що всі розшифровки розмов будуть передані в поліцію і Футбольну асоціацію Англії.