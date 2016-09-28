Фонсека: Завтра "Шахтар" буде атакувати, а "Брага" захищатиметься

Головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека вважає, що в завтрашньому матчі Ліги Європи з португальською "Брагою" його команда буде більше атакувати, а суперник - сподіватися на свій захист і контратаки. Про це він заявив на передматчевій прес-конференції, повідомляє Sport Arena.

"Нинішня "Брага" вже відрізняється від тієї, яку я тренував. Це нормально, коли новий тренер привносить щось нове. Не можу розповісти в чому, але це тепер інша команда.

Читайте такожСрна вперше після травми потрапив в заявку на матч "Шахтаря" в Лізі Європи"Мені здається, що нинішня "Брага" - контратакуюча команда. Думаю, малюнок гри буде таким же як зазвичай у "Браги" останнім часом. Ми будемо атакувати, а суперник - захищатися", - сказав Фонсека.

Нагадаємо, Фонсека тренував "Брагу" в 2015-16 роках, виграв з нею Кубок Португалії і доходив до чвертьфіналу Ліги Європи, де в обох матчах поступився "Шахтарю".

"Зрозуміло, що для мене це буде особливий матч. Приємно буде зустрітися з людьми, з якими я працював. Але не варто забувати, що це суперник, хоч і спілкуватися ми будемо як друзі", - сказав португалець.

Матч Ліги Європи "Шахтар" - "Брага" відбудеться завтра, 29 вересня, на "Арені Львів". Початок зустрічі - о 20:00.