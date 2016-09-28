Київське "Динамо" неймовірним чином врятувало гру з "Бешикташем" у юнацькій Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" зіграло внічию зі стамбульським "Бешикташем" у матчі 2-го туру Юнацької ліги УЄФА для футболістів до 19 років. Матч завершився з рахунком 3:3.

Перший тайм матчу закінчився з рахунком 3:0 на користь турецької команди, але вже в перші 25 хвилин після перерви "Динамо" змогла зрівняти рахунок. У складі киян першими двома голами відзначилися Богдан Ледньов і Денис Янаков, а третій - у свої ворота відправив турок Акинджи.

Нагадаємо, в першому матчі Юнацької ліги УЄФА "Динамо" розгромило італійський "Наполі" з рахунком 4:1.

Бешикташ U-19 (Туреччина) — Динамо U-19 — 3:3 (3:0)

Голи: Езтюрк (3), Абай (24), Дурмуш (40) — Ледньов (59), Янаков (66), Акинджы (69, в свої ворота).

Склад "Динамо": Маханьков, Тимчик, Дубинчак, Миколенко, Попов, Смирний, Янаков, Алібеков, Шапаренко, Ледньов, Алексєєв (Булєца, 67).