Шевченко і Дель П'єро зіграли на турнірі з гольфу проти Фелпса

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вчора взяв участь у турнірі з гольфу Ryder Cup, який проходить в Міннесоті, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Організатори турніру придумали в рамках турніру змагання для VIP-персон, куди й запросили українську зірку футболу.

Шевченко грав за збірну Європи, а з ним в команді були такі зірки, як екс-футболіст Алессандро Дель П'єро, екс-тенісистка Мартіна Навратілова, соліст групи One Direction Найл Хоран і інші зірки.

Проти команди Шевченка зіграла збірна США, до якої увійшли, зокрема, легендарний плавець Майкл Фелпс, а також актори Білл Мюррей і Курт Рассел.

Нагадаємо, наступний матч збірна України з футболу зіграє 6 жовтня на виїзді проти Туреччини.