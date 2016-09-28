Фанатів київського "Динамо" у Стамбулі супроводжуватиме охорона

У день матчу Ліги чемпіонів «Динамо» - «Бешикташ» у Стамбулі буде організовано фан-зону для уболівальників українського клубу, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Вона буде розташовуватися на площі Таксим, розташованій у 700 метрах від стадіону «Водафон Арена» («Бешикташ Арена»), на якій відбудеться матч.

Звідти вболівальники у супроводі охорони будуть супроводжені до стадіону.

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Згідно останньої інформації на матчі очікується аншлаг. Нова «Водафон Арена» (у дні матчів ЛЧ «Стадіон Бешикташ») вміщує 43,600 глядачів, але в поєдинках єврокубків місткість становить 42,000.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Бешикташ" розпочнется в середу, 28 вересня, о 21.45.