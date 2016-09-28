Віце-президент УЄФА Суркіс може потрапити під "чистку" нового очільника УЄФА

Після обрання президентом УЄФА словенця Александера Чеферіна організацію очікує тотальна "чистка" в керівному апараті, повідомляє Чемпіон з посиланням на свої джерела.

Новообраний очільник УЄФА планує очистити організацію від людей, які працювали з Мішелем Платіні, якому довелося піти зі своєї посади через звинувачення в корупції.

Одним із перших підпаде під футбольну люстрацію віце-президент УЄФА Григорій Суркіс. Чеферіні має особисті претензії до Суркіса через останні вибори президента УЄФА. Суркіс на нещодавніх виборах президента УЄФА у відкриту підтримував конкурентів словенця, спочатку іспанця Анхеля Марія Вільяра, а потім Міхаеля ван Прага.

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Окрім того, нового очільника УЄФА бентежить той факт, що Григорій Суркіс був довіреною людиною і екс-президента ФІФА Зеппа Блаттера, що також пішов зі своєї посади через звинувачення в корупції.

За словами джерела, Чеферіні бажає майже повністю змінити склад Виконкому УЄФА. У той же час зробити це буде не так і просто. Віце-президенти УЄФА та Виконком організації мають повноваження до 2019 року. Хоча в команді словенця хочуть очистки від старої команди Платіні вже найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Суркіс став віце-президентом УЄФА 24 травня 2013 року. з 2000 по 2012 роки очолював Федерацію футболу України.