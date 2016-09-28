Срна вперше після травми потрапив в заявку на матч "Шахтаря" у Лізі Європи

Донецький "Шахтар" оприлюднив заявку команди на матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи проти португальської "Браги", де значиться Даріо Срна, повідомляє офіційний сайт гірників.

На гру з португальцями головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека взяв 21 футболіста:

воротарі: Андрій П'ятов, Євген Гриценко, Олег Кудрик;

захисники: Олександр Кучер, Богдан Бутко, Василь Кобін, Даріо Срна, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Ісмаїлі;

півзахисники: Максим Малишев, Віктор Коваленко, Тарас Степаненко, Марлос, Фред, Бернард, Дентіньо, Тайсон;

нападники: Андрій Борячук, Едуардо, Факундо Феррейра.

Хорватський футболіст отримав розрив привідного м'яза стегна 9 вересня, в матчі 7-го туру УПЛ проти "Динамо" (1:1), і лише минулого тижня почав займатися за індивідуальною програмою. Тепер, за три тижні, він може вийти на поле у грі проти "Браги".

Разом з тим, у заявку на цей матч не потрапили травмовані В'ячеслав Шевчук і Антон Каніболоцький.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи "Шахтар" - "Брага" відбудеться у Львові 29 вересня. Початок гри о 20.00