Екс-тренер збірної Англії Еллардайс: Я підтверджую цю історію, шкодую про це

Колишній головний тренер збірної Англії Сем Еллардайс прокоментував своє відсторонення від посади, повідомляє Sport.ua.

- У зв'язку з останніми подіями, хочу сказати, що ми з федерацією домовилися взаємно розлучитися. Для мене було великою честю займати цей пост, і зараз я глибоко розчарований тим, що сталося. Вчора у другій половині дня я зустрівся з Грегом Кларком (Голова Футбольної асоціації Англії — прим.), і Мартіном Гленном (Виконавчий директор FA — прим.) і вибачився за свої дії. Визнаю, що давав деякі коментарі, які викликали збентеження суспільства, і шкодую про це.

Як повідомляв УНІАН, Еллардайс був звільнений з поста головного тренера збірної Англії у зв'язку з підозрою в корупції.

Еллардайс ще перед призначенням на свій пост консультував англійських журналістів, які представилися азіатськими бізнесменами, про те як обійти правила національної Футбольної асоціації при проведенні трансферів і просив за свої послуги 400 тисяч фунтів стерлінгів. Тренер погодився поїхати в Сінгапур і Гонконг в якості посла і пояснити «бізнесменам», як вони могли б обійти правила Футбольної асоціації, які забороняють третім сторонам володіти правами на гравців.