Офіційно: Збірна України зіграє матч відбору ЧС-2018 з командою Косова на "Краковії"

Збірна України проведе кваліфікаційний матч чемпіонату світу-2018 проти збірної Косова 9 жовтня на стадіоні імені Юзефа Пілсудського у Кракові (Польща), повідомляє прес-служба ФФУ.

Також визначилася бригада арбітрів, які працюватимуть на матчі Україна - Косово. Головним арбітром матчу призначено 42-річного рефері з Нідерландів Кевіна Блома. Асистенти арбітра – Патрік Лангкамп та Бас ван Донген, резервний арбітр – Паулюс ван Букел (усі - Франція). Спостерігач арбітражу – Паулюс Малжинскас (Литва).

Блом − арбітр ФІФА з 2005-го року. Він має чималий досвід арбітражу як внутрішніх (чемпіонат та кубок Нідерландів), так і міжнародних змагань під егідою УЄФА (Ліга чемпіонів, Ліга Європи, кваліфікація ЧЄ).

Призначення на гру за участю національної збірної команди України ця офіційна особу матчу отримувала лише одного разу. Так, 2 червня 2010 року у товариському матчі «синьо-жовті» під керівництвом Мирона Маркевича з мінімальною перевагою обіграли команду Норвегії в Осло (1:0). Цікаво, що єдиний м’яч у тій зустрічі забив тодішній дебютант національної команди Роман Зозуля, який донині захищає кольори української збірної.

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Арена у Кракові вміщує 15 тисяч глядачів і є домашньою для команди «Екстра-класи» (найвищої польської ліги) – «Краковії». Місце, де було збудовано цю арену 1912 року, є найдревнішою локацією у Польщі, на якій коли-небудь було розміщено арену для команди професійної футбольної ліги. 2010 року на цьому місці постала цілком нова арена, яка отримала третю категорію стадіонів УЕФА (найвища – четверта). Цікаво, що у конкурсі архітектурних проектів перемогла польсько-іспанська компанія, котра свого часу робила реконструкцію мадридського «Сантьяго Бернабеу».

Національна команда Польща зіграла на оновленому стадіоні один товариський матч: у червні 2013 року «кадра» скромно перемогла Ліхтенштейн 2:0. Ця гра стала шостою, проведеною збірною Польщі у цій локації. П’ять попередніх відбулися у 20-х роках.

Інформація щодо продажу квитків на матч Україна – Косово, що відбудеться 9 жовтня на арені «Краковії», з‘явиться незабаром.