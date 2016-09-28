Тренер збірної Англії з футболу пішов з посади через корупційний скандал

Це сталося після того, як газета The Telegraph опублікувала матеріал про Еллардайса в рамках свого розслідування про корупцію у футболі, пише Медуза.

"Призначення на цю посаду в липні було великою честю для мене, і я вкрай розчарований цим результатом", - йдеться в заяві Еллардайса, опублікованому на сайті асоціації.

Як зазначає Бі-Бі-Сі, в офіційній заяві асоціації йдеться, що дії Еллардайса "були неприйнятними" для людини, що очолює збірну. Розірвання контракту відбулося за взаємною згодою між спортивною організацією і Еллардайсом, додали в асоціації.

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До найближчих чотирьох матчів команду буде готувати Гарет Саутгейт. Це будуть ігри з Мальтою, Словенією, Шотландією та Іспанією.

Нагадаємо, 26 вересня газета The Telegraph повідомила, що Сем Еллардайс в бесіді з журналістами, які видавали себе за азіатських бізнесменів, погодився за 400 тисяч фунтів допомогти обійти трансферні правила Футбольної асоціації Англії. Еллардайс заявив, що під час записаних журналістами розмов було сказано, що "будь-які угоди" мають бути схвалені Футбольною асоціацією, але визнав, що деякі його висловлювання виявилися невдалими.

Сем Еллардайс очолив збірну Англії в липні 2016 року після невдалого виступу команди на Євро-2016. Під його керівництвом англійці зіграли одну гру з командою Словаччини. Зустріч закінчилася перемогою Англії з мінімальним рахунком.