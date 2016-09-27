Тренер "Бешикташа" назвав чотирьох найкращих гравців київського "Динамо"

Головний тренер турецького "Бешикташа" Шенол Гюнеш напередодні матчу з київським "Динамо" в Лізі чемпіонів охарактеризував свого суперника. Слова фахівця наводить офіційний сайт УЄФА.

"Наші опоненти - дуже хороша команда. "Динамо" відмінно діє на контратаках, це дисциплінована команда, її гравці б'ються один за одного і багато переміщуються. У складі киян є такі талановиті нападники, як [Андрій] Ярмоленко та Жуніор Мораєс, а півзахисники [Сергій] Рибалка та [Денис] Гармаш можуть бути корисні і в атаці, і в обороні.

Це неординарна команда - футболісти "Динамо" скромні та працьовиті. Ми повинні бути напоготові і швидко перехоплювати м'яч. Необхідно зберігати спокій, закривати всі зони і не втрачати контроль над грою", – сказав Гюнеш.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів "Бешикташ" - "Динамо" відбудеться завтра в Стамбулі. Початок гри - о 21:45.