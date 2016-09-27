Ібрагімовіч не зіграє в Манчестері проти луганської "Зорі"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ібрагімовіч не зіграє проти луганської "Зорі" у матчі 2-го туру групового раунду Ліги Європи, повідомляє Sport Arena, посилаючись на Manchester Evening News.

Причина пропуску гри в рішенні наставника команди Жозе Моуріньо, який вирішив надати 34-річного шведському футболісту додатковий відпочинок.

Також не допоможе "Манчестер Юнайтед" 21-річний англійський лівий захисник Люк Шоу, який пропустить близько двох тижнів через травму.

Під питанням залишається участь в поєдинку з "Зорею" півзахисника Антоні Марсіяля. 20-річний француз також через травму пропускав останній матч чемпіонату Англії з "Лестером" (4:1).

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Ібрагімовіч зіграв за "МЮ" 6 матчів і забив 4 голи в чемпіонаті Прем'єр-ліги. На рахунку Марсьяля і Шоу по 5 матчів у чемпіонаті Англії.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Зоря" відбудеться в четвер, 29 вересня, на стадіоні "Олд Траффорд".