Тренер "Зорі" Вернидуб: Прийняти пропозицію з Росії? Це буде плювок в свій прапор і свій народ

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб не збирається розглядати варіанти по роботі в клубах чемпіонату Росії. Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta.ua.

"Але я не розглядав і не збираюся розглядати пропозиції з Росії. Після того, що сталося між нашими країнами, це буде плювок в свій прапор, свій народ. Можливо, з часом, коли все владнається, ми знову станемо друзями. Тоді можна буде про щось говорити", - заявив Вернидуб.

Читайте також"Зоря" виграла у "Ворскли" і повернулася на 2-е місце в Прем'єр-лізі Він також підкреслив, що у разі хорошої пропозиції з іншого клубу, керівництво "Зорі" дозволить йому залишити команду.

"Я працюю в клубі сьомий рік. У мене склалися хороші стосунки з президентом і з генеральним директором. Ми домовилися: якщо надійде пропозиція від більш сильної команди, жодних перешкод не буде", - сказав наставник "Зорі".

Нагадаємо, Юрій Вернидуб, будучи футболістом, в 1997-2000 роках виступав за санкт-петербурзький "Зеніт".