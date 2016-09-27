Тренера збірної Англії з футболу звільнять через корупційний скандал

Футбольна асоціація Англії має намір відправити у відставку головного тренера національної збірної Сема Еллардайса найближчим часом, повідомляє The Times.

Рішення буде прийнято на тлі сьогоднішньої публікації журналисткого розслідування The Telegraph, у якому стверджується, що нинішній головний тренер збірної Англії з футболу Еллардайс перед призначенням на свій пост консультував англійських журналістів, які представилися азіатськими бізнесменами, про те як обійти правила національної Футбольної асоціації при проведенні трансферів і просив за свої послуги 400 тисяч фунтів стерлінгів

Голова ФА Ґрегем Кларк і виконавчий директор Мартін Гленн сьогодні зустрілися з Еллардайсом. Чиновники серйозно стурбовані ситуацією, що склалася

Керівники FA вислухали позицію головного тренера збірної, але збираються його звільнити найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Еллардайс погодився поїхати в Сінгапур і Гонконг в якості посла і пояснити «бізнесменам», як вони могли б обійти правила Футбольної асоціації, які забороняють третім сторонам володіти правами на гравців. Еллардайс провів кілька зустрічей з журналістами-"бізнесменами", які таємно знімали зустрічі з ним протягом 10 місяців. На одній із зустрічей тренер зазначив: "Я знаю деяких агентів, які роблять це весь час". Паралельно, репортери британського видання отримали численні докази хабарництва і корупції в британському футболі.