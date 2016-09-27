Українець Зінченко може дебютувати за ПСВ у матчі Ліги чемпіонів

Український півзахисник Олександр Зінченко завтра може провести свій перший матч за голландський ПСВ, куди він перейшов влітку на правах оренди з англійського "Манчестер Сіті". Про це повідомляє офіційний сайт ПСВ.

Завтра клуб з Ейндховена зіграє у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти російського "Ростова", а Зінченко вперше потрапив в заявку команди на матч.

У минулу п'ятницю головний тренер ПСВ Філіп Коку пояснював, що Зінченко не бере участь у матчах ПСВ через травму і вийде на поле тільки тоді, коли буде готовий на 100%.

При цьому сам Зінченко тоді ж заявив, що травма його вже перестала турбувати.

Нагадаємо, в матчі 1-го туру групового турніру Ліги чемпіонів ПСВ програв вдома мадридському "Атлетіко" з рахунком 0:1.