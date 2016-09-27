Тренера збірної Англії з футболу можуть звинуватити в корупції

Нинішній головний тренер збірної Англії з футболу Сем Еллардайс перед призначенням на свій пост консультував англійських журналістів, які представилися азіатськими бізнесменами, про те як обійти правила національної Футбольної асоціації при проведенні трансферів і просив за свої послуги 400 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє The Telegraph.

Еллардайс погодився поїхати в Сінгапур і Гонконг в якості посла і пояснити «бізнесменам», як вони могли б обійти правила Футбольної асоціації, які забороняють третім сторонам володіти правами на гравців.

Еллардайс провів кілька зустрічей з журналістами-"бізнесменами", які таємно знімали зустрічі з ним протягом 10 місяців. На одній із зустрічей тренер зазначив: "Я знаю деяких агентів, які роблять це весь час".

Паралельно, репортери британського видання отримали численні докази хабарництва і корупції в британському футболі.

Перед публікацією статті журналісти The Telegraph намагалися зв'язатися з представниками Футбольної асоціації Англії і самим Еллардайсом, щоб отримати коментарі, але журналістам відмовили у відповідях на будь-які питання. Зокрема, у ФА зажадали повні стенограми розмов з тренером і докази фактів корупції в британському футболі, які виявили репортери.